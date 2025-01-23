СК изъял из дома Тимура Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия

ТАСС/Артем Геодакян Сотрудники Следственного комитета в ходе обысков изъяли из дома бывшего замглавы Министерства обороны РФ Тимура Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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