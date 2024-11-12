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Медведь напал на двух человек около Белых скал на Итурупе

Медведь напал на двух человек около Белых скал на Итурупе

Сейчас медведя, напавшего на людей, ищут охотникиВо вторник, 12 ноября, на острове Итуруп произошло ЧП.

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