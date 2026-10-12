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Воронежские новости

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Пятибратов прокомментировал возможное назначение Рахимова в «Факел» Воронежа

Пятибратов прокомментировал возможное назначение Рахимова в «Факел» Воронежа

Дмитрий Пятибратов, бывший наставник «Факела», считает, что назначение Рашида Рахимова обеспечит команде успех, но сомневается в возможности такого назначения из-за высокой квалификации Рахимова.

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