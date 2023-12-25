В Абхазии возникли проблемы с поставками российского топлива

В Абхазии возникли проблемы с поставками нефтепродуктов из России, сообщает ТАСС. Компания "АЗиД", являющаяся крупнейшим импортером нефтепродуктов в Абхазию, заявила, что из-за ограничения поставок приостанавливается отпуск некоторых видов топлива на принадлежащих ей заправках.