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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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В порядке вещей — фотосерия Эмили Блинко

Сегодня мы хотим показать снимки фотографа из Техаса Эмили Блинко (Emily Blincoe) из серии «Порядок»: она раскладывает самые обычные вещи по форме, цвету и текстуре и фотографирует их, выходит очень красиво.

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