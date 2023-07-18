На Западе предупредили Киев о последствиях из-за «непонятливого» Зеленского

AB

Anlrey Boracow

Запад может.... А России это надо, в смысле договариваться с Зеленским? России нужна ПОБЕДА в СВО и КАПИТУЛЯЦИЯ Киевского режима. Все остальное это или просто ХРЕНОВО или ОЧЕНЬ ХРЕНОВО. Даже если, не дай Бог конечно, какое то перемирие или договорняк с Киевом наши власти заключат, то лет через несколько это СВО и все, что с ним связано(Крымский мост, теракты по всей России, обстрелы Белгородской области, атаки беспилотников на Москву и т.д.) все это будет выглядеть ДЕТСКИМИ УТРЕННИКАМИ! УкРуина, даже в том виде, что у нее останется будет усилена, накачена оружием, будет обобщен и учтен опыт борьбы с Россией, будут вложены средства и охеренные в то, что бы УкРуина представляла для России не просто угрозу, а имела шансы добиться успехов в войне с нами. ЭТО НАМ НАДО? По этому ни каких промежуточных договоров, ни каких половинчатых перемирий, ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ПОБЕДА!!!