🇮🇱 Очередной день в Израиле продолжаются протесты ультраортодоксов из-за решения Верховного суда (БАГАЦ) обязать правительство начать призыв членов иудейский общин на военную службу.
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🇮🇱 Очередной день в Израиле продолжаются протесты ультраортодоксов из-за решения Верховного суда (БАГАЦ) обязать правительство начать призыв членов иудейский общин на военную службу.
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