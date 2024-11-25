Олимпийская чемпионка Загитова попросила фигуриста Алиева подарить ей игрушку

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова во время сьемок влога о короткой программе мужчин на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге обратилась к фигуристу Дмитрию Алиеву с просьбой подарить ей игрушечную кошку, которую ему бросили после выступления.