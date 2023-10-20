Барнаульцы несколько лет добиваются ремонта клочка дороги, о котором все забыли

Люди уже не раз обращались в различные инстанции с просьбой отремонтировать этот участок, но за три года их так и не услышали Ям больше, чем асфальта, а в распутицу пройти или проехать по этому участку невозможно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии