Маск стал ночевать в офисе Белого дома

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, занимающий должность главы департамента контроля эффективности государственного управления США, стал ночевать в офисе в Белом доме, 13 февраля сообщает телеканал Fox Business.
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