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Добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование новейших РЭБ

Добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование новейших РЭБ

Российский добровольческий батальон "Эспаньола" провел масштабные испытания современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с использованием новых трофейных украинских FPV-дронов и последних моделей российских ударных беспилотников.

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