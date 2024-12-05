Добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование новейших РЭБ

Российский добровольческий батальон "Эспаньола" провел масштабные испытания современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с использованием новых трофейных украинских FPV-дронов и последних моделей российских ударных беспилотников.
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