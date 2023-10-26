Еще двое в СИЗО, а Турала до сих пор ищут: что известно о деле азербайджанской банды в Петербурге

Суд в Петербурге отправил в СИЗИ еще двух подростков из азербайджанской банды.Вечером 25 октября стало известно, что суд в Петербурге отправил еще двух подростков из азербайджанской банды в СИЗО на время следствия сразу на два месяца, до 15 декабря.
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