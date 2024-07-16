В Екатеринбург доставили гигантскую яхту, вывезенную с юга при атаке ВСУ. Фото, видео

Команда экспедиции «Екатеринбург — Дубай» привезла из Новороссийска самую большую яхту Урала. Сейчас она радует горожан концертами и прогулками, но еще в мае судно «Святитель Николай» находилось в бухте Новороссийска, где ВСУ совершали атаку дронами и безэкипажными катерами (БЭК).