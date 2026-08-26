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В Германи ультраправые продолжают с отрывом лидировать в рейтингах

В Германи ультраправые продолжают с отрывом лидировать в рейтингах

Поддержка ультраправой партии «Альтернатива для Германии» среди немецких избирателей остается неизменно высокой четвертую неделю подряд, следует из результатов опроса Forsa, опубликованных 25 августа телеканалом RTL.

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