В Германи ультраправые продолжают с отрывом лидировать в рейтингах

Поддержка ультраправой партии «Альтернатива для Германии» среди немецких избирателей остается неизменно высокой четвертую неделю подряд, следует из результатов опроса Forsa, опубликованных 25 августа телеканалом RTL.
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