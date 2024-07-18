Volkswagen, Toyota, Honda и Volvo тоже навоевались: компании отказываются от участия в ценовых войнах

Volkswagen, Toyota, Honda и Volvo, а также другие автомобильные бренды решили с июля скорректировать свою ценовую политику, отменить или уменьшить скидки и больше не принимать участие в затянувшейся ценовой войне, о чем пишет Red Star Capital Bureau.
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