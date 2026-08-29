Провокатор и панк. Фильмы Балабанова обожает вся страна. Как культовый режиссер смог нащупать нерв русской жизни?

Ко Дню российского кино (27 августа) выходит расширенная «История отечественного кино» . Новое издание дополнено главами о восьми важных режиссерах отечественного кино, историей анимации и документального кино.
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киношки у этого балабонова всё о дерьме и убожестве... а на роль в киношках про "брата" взял на главную роль вааще деревянного мальчика с нулевыми актёрскими способностями
Первый фильм "Брат" это был живой нерв того времени, а второй уже чисто коммерческое кино. Не кидайте в меня тапками, просто высказал своё мнение. А первый "Брат" по праву культовый.
пРАВДА У КАЖДОГО СВОЯ. БАЛАБАНОВ ПРОСТО СПЕКУЛИРОВАЛ СВОЕЙ ПРАВДОЙ РАДИ ПОПУЛИЗМА. А СУТЬ ЕГО ПРАВДЫ КРЫЛАСЬ В ОБНАЖЕНИИ ЧЕРНУХИ...