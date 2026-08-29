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На руинах Страны Советов

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Провокатор и панк. Фильмы Балабанова обожает вся страна. Как культовый режиссер смог нащупать нерв русской жизни?

Провокатор и панк. Фильмы Балабанова обожает вся страна. Как культовый режиссер смог нащупать нерв русской жизни?

Ко Дню российского кино (27 августа) выходит расширенная «История отечественного кино»  . Новое издание дополнено главами о восьми важных режиссерах отечественного кино, историей анимации и документального кино.

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Новый комментарий от пользователя
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Алекс Сэм

Первый фильм "Брат" это был живой нерв того времени, а второй уже чисто коммерческое кино. Не кидайте в меня тапками, просто высказал своё мнение. А первый "Брат" по праву культовый.