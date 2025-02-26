35 квартир получат медики Тольятти и Сызрани от региональных властей

Для медицинских работников из Тольятти и Сызрани приобретут в 2025 году 35 квартир за счет средств региональной казны, согласно проекту постановления министерства имущества Самарской области 25 февраля сообщает портал «Волга Ньюс».
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