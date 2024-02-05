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«Известия»: врачи назвали мясо, овощи и фрукты в числе канцерогенных продуктов

«Известия»: врачи назвали мясо, овощи и фрукты в числе канцерогенных продуктов

Врачи рассказали об опасности употребления канцерогенных продуктов. Медики предупредили о том, что употребление некоторых продуктов может способствовать развитию рака – данный эффект связан с наличием в них канцерогенов.

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