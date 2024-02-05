«Известия»: врачи назвали мясо, овощи и фрукты в числе канцерогенных продуктов

Врачи рассказали об опасности употребления канцерогенных продуктов. Медики предупредили о том, что употребление некоторых продуктов может способствовать развитию рака – данный эффект связан с наличием в них канцерогенов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии