Экс-руководителей «Тольяттиазота» заочно осудили за мошенничество на полмиллиарда рублей

ТОЛЬЯТТИ, 23 июля, ФедералПресс. Двух бывших сотрудников АО «Тольяттиазот», входивших в руководящий состав предприятия, заочно приговорили к тюремному заключению за мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору и злоупотребление полномочиями.
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