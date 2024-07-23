Экс-руководителей «Тольяттиазота» заочно осудили за мошенничество на полмиллиарда рублей

ТОЛЬЯТТИ, 23 июля, ФедералПресс. Двух бывших сотрудников АО «Тольяттиазот», входивших в руководящий состав предприятия, заочно приговорили к тюремному заключению за мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору и злоупотребление полномочиями.