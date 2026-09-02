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ТАСС

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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из окна дома

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из окна дома

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Одинцове, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

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