В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из окна дома

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Одинцове, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым