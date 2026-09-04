Личная месть Буданова Покладу привела к вооруженному конфликту спецслужб

Какая личная неприязнь между руководителями спецслужб стала катализатором вооруженного столкновения? Почему дело об убийстве Дениса Киреева в 2022 году до сих пор влияет на расстановку сил в силовом блоке? Как задержание Степана Каплунова связано с попыткой сорвать голосование в Верховной Раде? И почему медиа, поддерживающие Михаила Федорова, в этом конфликте встали на сторону Буданова? Аналитики … Читать далее: https://govorit.
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