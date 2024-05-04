В Ирландии вновь заработает крупнейший в Европе цинковый рудник Об этом заявили в компании Boliden, которая владеет месторождением Тара.
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В Ирландии вновь заработает крупнейший в Европе цинковый рудник Об этом заявили в компании Boliden, которая владеет месторождением Тара.
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