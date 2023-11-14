Приангарье перешло зимний режим — Иркутскгидрометцентр

К середине ноября в Иркутской области установился зимний режим погоды. Как рассказали в Иркутском метеорологическим центре, еще 28-29 октября в регионе началась климатическая зима — тогда к нам вторгся холодный воздух с северных широт.
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