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Тарасова об условиях допуска россиян к олимпийскому отбору: «Одна квота – несправедливо совсем, но я понимала, что по-другому они не сделают»

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

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