Ученые смоделировали будущее планеты

Когда на Земле снова образуется единый суперконтинент. Сотрудники Нового Университета Кертина в публикации, опубликованной в журнале National Science Review, заявили, что примерно через 200 – 300 миллионов лет на Земле вновь образуется новый суперконтинент.
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