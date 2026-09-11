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Золото выросло до 4340 долларов за унцию

Золото выросло до 4340 долларов за унцию

Платина на торгах в пятницу подорожала на 1,2% и торгуется на уровне 1800 USD за унцию. Основные площадки торговли драгоценными металлами — Лондон, Нью-Йорк и Шанхай — обеспечивают свыше 90% глобального оборота.

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