Золото выросло до 4340 долларов за унцию

Платина на торгах в пятницу подорожала на 1,2% и торгуется на уровне 1800 USD за унцию. Основные площадки торговли драгоценными металлами — Лондон, Нью-Йорк и Шанхай — обеспечивают свыше 90% глобального оборота.
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