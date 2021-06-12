Черчесов высказался об игре сборной России в два центральных защитника в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии ответил на вопрос, не считает ли он своей ошибкой игру в два центральных защитника.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии ответил на вопрос, не считает ли он своей ошибкой игру в два центральных защитника.
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