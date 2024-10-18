Центр водных видов спорта «Волна» представил Путину сахалинский губернатор

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию, на которой были представлены новые спортивные объекты, введенные в эксплуатацию в 2024 году в рамках инвестиционных программ Министерства спорта и социального проекта "Газпром - детям".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии