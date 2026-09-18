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Царьград

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"Добавить нечего": Плющенко-младший дебютировал за Азербайджан. Спорт в России точно "деградирует"?

"Добавить нечего": Плющенко-младший дебютировал за Азербайджан. Спорт в России точно "деградирует"?

В четверг, 17 сентября, в Анкаре стартовал юниорский Гран-при. Как и сообщалось ранее, на этих соревнованиях за Азербайджан дебютировал Плющенко-младший.

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