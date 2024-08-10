Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    1."получение гражданства РФ влечет для новоиспеченного соотечественника обязанность сразу встать на учет в военкомате...Мигрантов лишат г...
  • Виктор Гайдуков
    Как просто быть не далеким и не довольным. Никаких проблем и сомнений.Должны сесть!
  • Виктор Борисов
    Даже в малых городах они на каждом шагу. Впечатление, что какой-то кишлак переселился. Раньше они как-то не выделялис...Мигрантов лишат г...

Мигрантов лишат гражданства РФ за отказ встать на воинский учет: что ждет рынок труда

Мигрантов лишат гражданства РФ за отказ встать на воинский учет: что ждет рынок труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении россиян приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина смольникова
Где ПТУ которые учили рабочим профессиям.
Ответить
14 час.
Виктор Борисов
Даже в малых городах они на каждом шагу. Впечатление, что какой-то кишлак переселился. Раньше они как-то не выделялись одеждой, а сейчас прямо демонстративный показ кишлачной моды с добавлением арабского экстремистского налёта. В прошлые годы была часть тех, кто работал сезонно, так что сезонники есть и сейчас, вот они и уезжают. А в общем количество азиатов увеличилось очень заметно. Начиная с конца 80 - х годов они твердили нам, зачем мы приехали, ведь это ИХ земля. Но мы несли им цивилизацию : строили современные города, предприятия, больницы, школы, дороги, каналы, электростанции и так далее. Без нашего труда они жили бы на уровне нынешнего Афганистана. Они все восприняли американскую, западную пропаганду, что все они &quot;великие&quot; нации, и только русские - нация рабов. Вот и мнят все себя великими, а без русских все у них рухнуло, свои власти заботятся только о личных богатствах, да все ещё требуют от России и денег, и стройки новых предприятий и прочего. Сделали собственных людей &quot;лишними&quot; . Вот теперь НАМ НАДО СПРАШИВАТЬ ЭТИХ МИГРАНТОВ : ЗАЧЕМ ТЕПЕРЬ ВЫ ПРИЕХАЛИ НА НАШУ ЗЕМЛЮ? МЫ НЕСЛИ ВАМ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ, А ВЫ НЕСЁТЕ ДРЕМУЧИЙ КИШЛАК. Мы делали образованных людей, а теперь к нам едут те, кто может работать метлой или быть подсобным рабочим. Мы им строили города, а они здесь ЗАХВАТЫВАЮТ НАШИ ГОРОДА. Да ещё с высокомерием &quot;высшей&quot; нации относятся к нам. То, что им всем подряд дают гражданстао, вряд ли службы решились на это самостоятельно, видимо была команда сверху. Русские - это нация, которая НИКОГДА НЕ ПОРАБОТАЛА ДРУГИЕ НАРОДЫ. НО СЕЙЧАС МЫ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТО НАС СОБИРАЮТСЯ ПОРАБОТИТЬ. В России есть уже целые отрасли, куда русским &quot;вход воспрещён&quot;, то есть русских не берут на работу : строительство, торговля, такси, курьерская служба, ЖКХ..... Мыслимо ли такое, чтобы коренной народ подвергался ДИСКРИМИНАЦИИ в собственной стране?! И это делают нынешние власти сами. Русских обрекают на безработицу, нищету, вымирание. Это уже статистический факт : снижение численности населения около 33 миллионов, а русских - на 22 млн человек стало меньше. Дают гражданство чужим, с радикальной, экстремистской идеологией - для ЗАМЕЩЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА. Без команды сверху вряд ли решились бы так массово это делать. Это не просто коррупция - это такая политика влаcти -- Виктор Борисов
Ответить
9 час.
Одиссей
1.&quot;получение гражданства РФ влечет для новоиспеченного соотечественника обязанность сразу встать на учет в военкомате&quot; Учет - это полумера. Каждый мигрант должен ОТСЛУЖИТЬ в армии. И не 1 год, а 2 - как новенький. Пусть, не в строевых частях, но именно отдать свой долг новой Родине, делом доказать свою честность и искренность. 2. &quot;Хуже Мексики, но лучше Индии», — прокомментировал Калачев данные мировой статистики средних доходов населения после вычета налогов.&quot; А по ППС он сравнивать не пробовал? И, вообще, если мигрант поедет в Швейцарию - это и есть решение проблемы... 3. &quot;Дефицит рабочих профессий будет усиливаться, что будет толкать зарплаты вверх. Зарплаты людей рабочих специальностей будут расти даже без соответствующих изменений уровня квалификации&quot; А как в этом могут помочь мигранты? Люди с образованием и рабочими навыками и, самое главное, без тараканов в голове, востребованы и спокойно находят работу у себя на Родине, а к нам едут малообразованные (мягко говоря) жители кишлаков/аулов. Единственный инструмент, который можно им доверить - это лопата, да и за нее страшно... Да, по ходу дела они чему-то научаются, но ни один разумный руководитель, помнящий о культуре производства, на производство их не возьмет... навыки и квалификация не те...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх