МВД: хакеры включают в ботнеты зубные щетки для слежки за россиянами

Российские пользователи "умных" зубных щеток стали мишенью киберпреступников. Злоумышленники научились взламывать системы "умного дома", чтобы создавать ботнеты — сети зараженных устройств — для добычи криптовалюты и слежки за пользователями.
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