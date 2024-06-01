Началась битва за "семейные" деньги. Голикову публично призвали к ответу

VG

Vasily Golov

Ирина Волынец.Что все вспоминают Москву.Она донор,а дотационный регион.У Москвы субсидии по ЖКХ от 10% и более платежи за ЖКХ от семейного дохода. Москва целевым образом выделяет Севастополю 5 млрд руб.Вы все Москву путаете как регион с федеральным центром.Кремль-федеральный,Москва-регион.У нее свои доходы и расходы.Ее не субсидирует федеральный бюджет.Татарстан. Из федерального бюджета поступит свыше в 2024году 67 млрд руб.Расходы бюджета на 1 жителя план 2024г г. Москва 374 409,7руб; Ямало-Ненецкий автономный округ 919 409,3 ; Республика Ингушетия 68 632,7.С высокой рождаемостью. Республика Татарстан (Татарстан) 123 598,7руб. Республика Горный Алтай 202 576,4 руб.