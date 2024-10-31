Дайджест дня: Tiggo 4 в продаже, электромобили Toyota-Suzuki и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На российском рынке начались продажи обновленных кроссоверов Chery Tiggo 4.
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