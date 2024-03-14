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«Первая корзина – это «Амкал», 2D, ФК «10» и «Броуки». 15 марта объявим всех участников. Осипов – о жеребьевке Winline МФЛ-5

 – 15 марта мы узнаем всех участников пятого сезона? – Да. Думаю, мы выйдем в live на контентном комитете и озвучим решение.

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