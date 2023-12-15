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Бочкарёв: в облике станции «Академическая» Троицкой линии отразят классику и современность

Бочкарёв: в облике станции «Академическая» Троицкой линии отразят классику и современность

В оформлении станции «Академическая» строящейся Троицкой линии Московского метрополитена будет сочетаться классика и современность, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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