Экс-фанатка ВСУ Ани Лорак алчет российского гражданства

Никакого гражданства она не заслуживает. Максимум - вид на жительство, и то с большой натяжкой. А фотку в начале текста пусть повесит в своей гримУБОРНОЙ. Ей только там и место.

АндрейБорков

Выступала в поддержку ВСУ, отстегивала бабло террористам-бандеровцам, это доказанные факты, значит при получении гражданства РФ ее сразу, без промедлений должны доставить в суд, судить и дать минимум лет 7-8 лагерей. Вот там пусть в самодеятельности учувствует, робы матросам-срочникам шьет... Есть еще вариант - как ВРАГУ РОССИИ этой шалашовке просто ОКАЗАТЬ в предоставлении гражданства, не хрена его раздавать всяким ублюдочным личностям.