Театр абсурда
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Театр абсурда

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Экс-фанатка ВСУ Ани Лорак алчет российского гражданства

Экс-фанатка ВСУ Ани Лорак алчет российского гражданства

Политнавигатор Украинская певица Ани Лорак в феврале подала заявление на получение российского гражданства.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Никакого гражданства она не заслуживает. Максимум - вид на жительство, и то с большой натяжкой. А фотку в начале текста пусть повесит в своей гримУБОРНОЙ. Ей только там и место.
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19 час.
В
Владимир
Вот тысячи таджиков достойны и получают паспорта России незамедлительно. Чем же Куек хуже.
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17 час.
АндрейБорков
Выступала в поддержку ВСУ, отстегивала бабло террористам-бандеровцам, это доказанные факты, значит при получении гражданства РФ ее сразу, без промедлений должны доставить в суд, судить и дать минимум лет 7-8 лагерей. Вот там пусть в самодеятельности учувствует, робы матросам-срочникам шьет... Есть еще вариант - как ВРАГУ РОССИИ этой шалашовке просто ОКАЗАТЬ в предоставлении гражданства, не хрена его раздавать всяким ублюдочным личностям.
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9 час.

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