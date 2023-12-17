Как сохранить праздничное настроение в конце года?

Декабрь является самым сложным месяцем года. Кроме рабочих дел на человека часто наваливаются подготовка к новому году - об этом рассказала Авторадио психолог, бизнес-тренер Наталия Светлакова По словам специалиста, ежедневные ритуалы помогут сохранить состояние спокойствия даже в самые загруженные дни.