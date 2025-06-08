В Красноярске создали прототип станции спутниковой связи для БПЛА

На фоне растущей значимости автономных систем и устойчивой связи в условиях удалённости и труднодоступности многих регионов России, студенты и преподаватели Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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