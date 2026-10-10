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Царьград

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"На пятый год СВО — и впервые?": "Сенсация" с реактивной "Геранью" во Львове вызвала скандал

"На пятый год СВО — и впервые?": "Сенсация" с реактивной "Геранью" во Львове вызвала скандал

Реактивный беспилотник ВС России впервые достиг Львова, пишут местные паблики, публикуя кадры пролёта БПЛА "Герань-3"/"Герань-4".

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