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Новые бактерии «не берут» антибиотики: смертельная угроза расползается по всему миру

Новые бактерии «не берут» антибиотики: смертельная угроза расползается по всему миру

В газете рассказывается о 35-летнем боевике, который, после лечения в четырех украинских больницах, оказался в Великобритании, где пять различных антибиотиков не смогли справиться с его бактериальной инфекцией.

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