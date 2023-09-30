МИД Азербайджана: Иском в суд ООН Армения подтверждает, что не отказалась от притязаний на азербайджанские территории

Будни мужчин. Все что нам интересно

В Азербайджане прокомментировали принятый Международным судом ООН иск со стороны Армении, в котором Ереван обвиняет Баку в «формах расовой дискриминации» в Нагорном Карабахе и призывает «принять временные меры для недопущения таковой».