Что за самая модная юбка осени 2024 года, как и с чем ее носить Алёна Юрьева Юбка-баллон, которую еще недавно можно было увидеть только на сотрудниках модной индустрии и посвященных экспертах, постепенно завоевала внимание всех модниц.