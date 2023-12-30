Кандидат в члены ВСМ просит Комиссию прекратить возобновленную процедуру оценки

Комиссия по предварительной оценке приняла решение не утверждать оценку Валентина Кайсына, кандидата на должность члена Высшего совета магистратуры (ВСМ), находящегося в процессе повторной оценки, после получения заявления кандидата о снятии с конкурса.
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