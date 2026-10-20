© Александр Вильф/РИА НовостиМузыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко», заявила, что не относится к решению о возвращении в академию фигуристки Софьи Муравьевой.
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