© Александр Вильф/РИА НовостиМузыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко», заявила, что не относится к решению о возвращении в академию фигуристки Софьи Муравьевой.