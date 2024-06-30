До катастрофы близко: Русский полковник оценил мобилизационный резерв Украины

АндрейБорков

Больно радужная перспектива, от реальности этот прогноз далек. Если укропитеки до сих пор атакуют наши позиции на многих участках фронта, какая катастрофа ВСУ? Если укропитеки убивают в приграничных областях РФ при помощи ракет и дронов мирных граждан и детей(!!!), какая катастрофа ВСУ? А этот полковник Матвийчук не из замполитов ли будет? А может еще хуже, нарочно, обдуманно и преднамеренно заведомую ложь про ВСУ распространяет. Вы, полковник, у жителей Белгородской и Курской областей спросите про катастрофу ВСУ, а лучше у севастопольцев с Северной Стороны города, района Учкуевка, как им ваши прогнозы? Спрашивать рекомендую дистанционно, а то ведь можно и пострадать. Все эти росказни и дезинформация про ВСУ направлены на засерание наших мозгов. Укропитеки сдаваться не помышляют, для них мы, москали, виноваты во всем и всегда. Им с ноября-декабря 1991 года Россию преподносят как самого ярого и непримиримого врага УкРуины, у них уже на русофобии не первое поколение выращено. После Великой Отечественной сколько лет ОУН с УПА против СССР воевали, партизанили? А ведь их так и не добили, Хрущев не дал! Так, что не надо херню пороть, товарищ полковник.