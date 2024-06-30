Полковник Матвийчук рассказал, как обстоят дела с мобилизационным резервом ВСУ. По его мнению, до катастрофы близко.
До катастрофы близко: Русский полковник оценил мобилизационный резерв Украины
Комментарии
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АндрейБорков
Больно радужная перспектива, от реальности этот прогноз далек. Если укропитеки до сих пор атакуют наши позиции на многих участках фронта, какая катастрофа ВСУ? Если укропитеки убивают в приграничных областях РФ при помощи ракет и дронов мирных граждан и детей(!!!), какая катастрофа ВСУ? А этот полковник Матвийчук не из замполитов ли будет? А может еще хуже, нарочно, обдуманно и преднамеренно заведомую ложь про ВСУ распространяет. Вы, полковник, у жителей Белгородской и Курской областей спросите про катастрофу ВСУ, а лучше у севастопольцев с Северной Стороны города, района Учкуевка, как им ваши прогнозы? Спрашивать рекомендую дистанционно, а то ведь можно и пострадать. Все эти росказни и дезинформация про ВСУ направлены на засерание наших мозгов. Укропитеки сдаваться не помышляют, для них мы, москали, виноваты во всем и всегда. Им с ноября-декабря 1991 года Россию преподносят как самого ярого и непримиримого врага УкРуины, у них уже на русофобии не первое поколение выращено. После Великой Отечественной сколько лет ОУН с УПА против СССР воевали, партизанили? А ведь их так и не добили, Хрущев не дал! Так, что не надо херню пороть, товарищ полковник.
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