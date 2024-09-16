«Росэлектроника» поставляет обновленные станции тропосферной связи «Гроза». Для Арктики и горных местностей

Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики и горной местности\u000D\u000AГоскорпорация «Ростех» через свою дочернюю компанию «Росэлектроника» начала поставки первых обновленных станций тропосферной связи «Гроза», предназначенных для обеспечения связи в труднодоступных районах.
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