«Росэлектроника» поставляет обновленные станции тропосферной связи «Гроза». Для Арктики и горных местностей

Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики и горной местности\u000D\u000AГоскорпорация «Ростех» через свою дочернюю компанию «Росэлектроника» начала поставки первых обновленных станций тропосферной связи «Гроза», предназначенных для обеспечения связи в труднодоступных районах.