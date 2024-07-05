В Алтайском крае наградят медалью МЧС студента, который спас двух тонущих девочек

Юноша признается, что не считает свой поступок геройским В Алтайском крае наградят медалью МЧС России 18-летнего студента третьего курса Алтайского транспортного техникума Даниила Марчинского, который спас двух тонущих девочек в Алейске, сообщает "Катунь 24".