США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России

Минфин США в координации с Великобританией ввел запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, а также ограничил использование этих металлов из России на мировых биржах и при торговле деривативами.
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