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«Милан» впервые за 9 лет сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

«Милан» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14. Команда тренера Стефано Пиоли пробилась в 1/8 финала, заняв второе место в группе E.

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