Искусство интеллекта: защита от хакерских атак усилится в разы

Искусственный интеллект начнут активнее внедрять в IТ-решения для защиты от киберугроз. Через два года в мире около 90% крупных компаний и госструктур будут использовать в своей работе ИИ, который поможет выявлять уязвимости в программном обеспечении, рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».